Ilse DeLange scoort 22ste Top 40-hit met Changes

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 19. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 12 stijgers en 17 zakkers.

Changes

In 1998 maakte Ilse DeLange met I’m Not So Tough haar debuut in de Top 40. Daarna volgden er nog 20 hits waarbij het na Blue Bittersweet in 2014 stopte. Later dat jaar stond ze nog wel, als de helft van The Common Linnets, met Calm After The Storm op nummer 2. Ilse schreef het nummer Changes in Duitsland met een groep mensen die ze nauwelijks kende. Met het nummer verschuift haar muzikale stijl weer helemaal naar de popmuziek. Changes is haar 22e Top 40-hit en nieuw op nummer 36.

Weg Van Jou

Nog geen anderhalf jaar geleden stonden Suzan en Freek met Als Het Avond Is voor het eerst in de Top 40. Inmiddels heeft het duo het eerste album, Gedeeld Door Ons, al weer achter zich gelaten met de release van een splinternieuwe track, Weg Van Jou. Ze willen het niet bestempelen als typisch ‘coronaliedje’ maar wel heeft het een fraaie dubbelzinnigheid. Voor Suzan en Freek is het de vierde hit en deze week ook nog eens de hoogste nieuwe op nummer 27.

Soldier On

Di-Rect moest er 14 jaar op wachten maar deze week keert de band uit Den Haag terug in de top 10. A Good Thing was in 2007 de zevende en laatste top 10notering. Soldier On heeft met de huidige situatie rond het coronavirus onbedoeld een tweede laag gekregen. Het nummer is deze week één van de twee snelst stijgende hits en klimt van 13 naar nummer 7.

Blinding Lights

Topic & A7s staan met Breaking Me voor het eerst op nummer 3 en Saint Jhn komt met Roses, na drie weken op nummer 3, nu voor het eerst op nummer 2. Blinding Lights staat inmiddels 22 weken in de Top 40 en nooit eerder zagen we dat aantal weken bij de actuele nummer 1. De track van The Weeknd staat vanaf het begin van dit jaar in de top 3; dat zijn inmiddels 19 weken en ook dat is een record. Blinding Lights is deze week, voor de tiende week de populairste track van ons land.