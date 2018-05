Ilse DeLange volgend jaar voor eerste keer in Ziggo Dome

Ilse DeLange maakt volgend jaar haar debuut in de Ziggo Dome. De zangeres staat op zaterdag 2 februari in de Amsterdamse concerthal.

,,Na de mooie herinneringen aan de shows in Ahoy en het GelreDome ga ik nu voor het eerst spelen in de Ziggo Dome", zegt een enthousiaste Ilse. ,,Ik kan niet wachten om alle nieuwe songs van mijn nieuwe album aan het publiek te laten horen in zo'n mooie en prachtige zaal en ik kijk er naar uit om er samen met het publiek een onvergetelijke avond van te maken." De kaarten voor Ilse in de Ziggo Dome zijn vanaf vrijdagochtend te koop, laat evenementenbureau Friendly Fire weten.

Ilse staat dit jaar uitgebreid stil bij het twintigjarig bestaan van haar debuutalbum World of Hurt. Ze maakt zich op voor een inmiddels uitverkochte clubtour, in september en oktober. In juni geeft Ilse twee uitverkochte concerten in Koninklijk Theater Carré. Tijdens deze shows speelt Ilse haar debuutplaat World of Hurt integraal.

Deze zomer, om precies te zijn op 31 augustus, verschijnt Ilse's achtste soloalbum. Na haar succes met The Common Linnets is het voor het eerst in zes jaar dat Ilse solo nieuwe muziek uitbrengt. De in maart verschenen hitsingle OK staat op het album Ilse DeLange, net als haar duet met de Engelse zanger Calum Scott, You Are The Reason. In de Ziggo Dome speelt Ilse volgend jaar niet alleen nummers van haar nieuwe plaat, ook haar bekende hits staan op de setlist.