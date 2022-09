I’m Good (Blue) klimt razendsnel omhoog in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 10 september. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 14 stijgers en 16 zakkers.

28 (--) KWIJT- Suzan & Freek

Begin juli waren Suzan en Freek zelf ook een beetje ‘kwijt’ toen Freek zijn Suzan in Berlijn ten huwelijk vroeg. ,,Ja” was het antwoord en dus worden de twee, naast een muzikaal setje, ook een getrouwd setje.

Kwijt is de elfde Top 40-hit voor Suzan en Freek en gaat over ‘hoe je soms eventjes lekker de boel de boel moet laten om de rest van de wereld even te vergeten’. De clip namen ze helemaal zelf op; lekker met z’n tweetjes tijdens een vakantie in Italië.

Kwijt is op nummer 28 de hoogste nieuwe.

26 (20) TROMPETA- Willy William

Een kwart van de hits kun je rechtstreeks herleiden naar een nummer uit het verleden. Trompeta van Willy William is een remake van Infinity dat in de originele versie in 1990 op nummer 3 stond en in 2008 in de remix tot nummer 2 wist te komen. Die laatste, van de Guru Josh Project, scoorde totaal 692 punten. Trompeta -stond eerder ook op nummer 3- heeft nu meer punten gescoord dan de eerdere twee versies, namelijk 703 punten. En dus is wederom de nieuwe versie succesvoller dan het origineel. Wel levert de hit van Willy William deze week zes plaatsen in en komt daardoor op nummer 26.

5 (31) I’M GOOD (BLUE)- David Guetta & Bebe Rexha

Ga er maar aan staan… de artiest met de meeste weken in de Top 40 (dat zijn er inmiddels 810), de meest succesvolle Top 40-artiest aller tijden, de man met de meeste Alarmschijven (inmiddels 19 stuks) en de artiest met de meeste hits. I’m Good (Blue) is voor David Guetta zijn 59e Top 40-hit en -nog steeds- staat er geen nummer 1-hit op zijn naam. Wel is de kans groot dat we dát binnenkort niet meer kunnen zeggen bij de Fransman. Blue (Da Ba Dee) van Eiffel 65 stond in 1999 vijf weken op de eerste plaats. I’m Good (Blue) is natuurlijk een remake van dat nummer en die is ontzettend hard op weg naar boven in de lijst. Met 26 plaatsen winst komt de track van David Guetta en Bebe Rexha deze week -als snelste stijger- op nummer 5.

1 ( 1) CALM DOWN- Rema

Alesso en Zara Larsson leveren met Words deze week een plekje in en komen daarmee op nummer 3. Snap van Rosa Linn klimt een plekje en stijgt naar nummer 2.

Rema heeft voor de derde week de grootste hit van ons land te pakken met Calm Down. Vanaf deze week tellen we bij dat succes ook de versie mee die hij met Selena Gomez maakte. Met Wolves (met Marshmello) en It Ain’t Me (met Kygo) stond ze twee keer eerder op nummer 2. Dankzij Calm Down heeft de 30-jarige Amerikaanse dan nu ook die felbegeerde nummer 1-hit te pakken.

Iedere werkdag hoor je, even na 18.00 uur, hoe de nieuwe lijst vorm krijgt in de Top 40 Update. De nieuwe lijst is er vrijdag weer, vanaf 14.00 uur, op Qmusic.

Luister hier naar de podcast van het Top 40-weekoverzicht.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: