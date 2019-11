Imanuelle Grives hoort vonnis over drugshandel

De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives hoort vandaag het vonnis van de rechtbank in Antwerpen over drugsbezit en -handel waarvan zij wordt beschuldigd. Het Openbaar Ministerie eiste een maand geleden twee jaar celstraf en 8000 euro boete tegen haar.

De advocaat van Imanuelle kan niet zeggen of zij aanwezig is bij de uitspraak. Net als in Nederland is dat niet verplicht.

De actrice werd op 21 juli opgepakt op het Belgische dancefestival Tomorrowland. Ze had volgens de Belgische aanklager een grote hoeveelheid xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine bij zich om te verkopen. Op haar logeeradres, waar ze met twee vriendinnen verbleef, werden nog meer drugs gevonden zoals amfetamine, GHB, cannabis en tientallen xtc-pillen. Tegen de vriendinnen werd achttien maanden celstraf geëist.

Aanvankelijk stelde de 34-jarige actrice dat ze de drugs bij zich had om zich voor te bereiden op een rol. Haar advocaat John Maes verklaarde vorige maand in de rechtbank echter dat ze wilde experimenteren, niet per se in verband met een filmrol, maar om de spanning op te zoeken.

Spijt

Volgens Maes gebruikte Imanuelle zowat alle verdovende middelen die er op de markt te verkrijgen zijn. De actrice leefde volgens hem in een soort bubbel, ook vanwege haar bekendheid, maar eigenlijk worstelde ze met haar bestaan, zei hij. Ze slikte ook medicatie tegen angstaanvallen. Maes benadrukte dat Grives maar acht pillen had verkocht op het festival en niet eens wist wat voor prijs ze ervoor moest vragen. ,,Het was een eenmalig slecht avontuur. Laten we de zaken niet groter maken dan ze zijn.”

Zelf betuigde Imanuelle spijt voor de rechtbank. De actrice zei dat ze tijdens haar voorarrest in de gevangenis in Antwerpen, van juli tot september, goed heeft nagedacht over hoe ze verder moet met haar leven. Ze zei te hopen op een tweede kans en open te staan voor een eventuele werkstraf, waarvoor haar advocaat had gepleit.