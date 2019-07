Imanuelle Grives vast in België na drugsvondst: ‘Ze beseft nu dat het een hele domme actie was’

,,Ze had hoeveelheden van verschillende soorten soft- en harddrugs bij zich die de gebruikershoeveelheden overschreden”, laat Stéphanie Chomé van het Belgische Openbaar Ministerie weten aan de Vlaamse krant. ,,In totaal zijn ongeveer honderd xtc-pillen in beslag genomen en meer dan twintig gram cocaïne. Ook ketamine en MDMA werd in zulke hoeveelheden gevonden dat ze alleen voor verkoop gebruikt konden worden. Tot slot werden er nog gebruikershoeveelheden illegale softdrugs aangetroffen”, aldus Chomé.



De advocaat van Imanuelle zegt dat de actrice bezig was met de voorbereidingen op een nieuwe rol en dat het drugsbezit daarmee te maken zou hebben. ,,Mijn cliënte heeft de gewoonte zich zeer goed voor te bereiden op een nieuwe rol”, aldus Koen Vaneecke. ,,Zo heeft ze ooit weken op straat geleefd voor een reeks over daklozen. Ter voorbereiding op een nieuwe rol wilde ze nu weten wat het is om drugs te verkopen. Ik vond het eerst ook een onwaarschijnlijk verhaal, maar ze wilde zich echt voor een nieuwe film inleven in haar rol als drugshandelaar. Ze wilde ervaren hoe het in zijn werk gaat en welke spanning erbij komt kijken. Maar ze heeft er niks van gebakken en is betrapt. Ze beseft nu ook dat het een hele domme actie is geweest. Maar we moeten dit verhaal zeker nuanceren. Ik doe veel drugsgerelateerde zaken, maar dit is toch echt een ander geval. Ze is geen standaard drugshandelaar of iemand die verslaafd is.’’



Haar advocaat zegt dat ze daar niet goed over nagedacht heeft en dat ze volgens hem onder voorwaarden vrijgelaten zou kunnen worden. De onderzoeksrechter is het daar niet mee eens en heeft besloten dat ze minimaal tot vrijdag vast moet blijven zitten. ,,We hopen maar dat de rechter haar verhaal ook aannemelijk vindt. We moeten eerst vrijdag afwachten, maar hopelijk zal het straks allemaal meevallen’’, aldus advocaat Vaneecke. De Nederlandse woordvoerder van Imanuelle laat weten geen commentaar op de zaak te geven.