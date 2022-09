In de huid van de vrouw van Dutroux: ‘Ook duistere verhalen moeten worden verteld’

update Satirische video van Lubach over Russisch referendum al miljoenen keren bekeken

Het satirische item van Arjen Lubach over het Russische referendum in Oekraïne is binnen anderhalve dag vele miljoenen keren bekeken. Het filmpje heeft ook Russische kijkers bereikt, mede dankzij een bericht op Twitter van journalist Olaf Koens.

23 september