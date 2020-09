In dit dorpje maakt een Nederlandse kluizenaar ‘de beste rockopera's ter wereld’

Davina Michelle trots op debuut­plaat: ‘Hiermee laat ik zien wie ik ben’

5 september Gisteravond gaf Davina Michelle (24) een coronaproof concert in the Qube van Qmusic. In het zaaltje is ruimte voor slechts een paar man publiek, waarmee het optreden een extra intiem karakter kreeg. ,,Ik blijf altijd druk met van alles en nog wat, maar het leukste vind ik optreden.”