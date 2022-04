In het preutse Costa!! wordt alleen gepraat over voorvocht en piemels

RecensieHet heeft iets ontroerends Katja Schuurman te zien terugkeren naar de Spaanse kust. Haar personage Frida is nog maar een schim van de flirterige bruisbal die ze was in Johan Nijenhuis’ romkom-klassieker Costa! uit 2001. Als alleenstaande moeder kijkt ze met gevoelens van zowel plezier als pijn terug op haar dagen als propper in Salou. Of om het in GTST -poëzie uit te drukken: de tijd van onbezorgdheid is voorbij.

Het is een opvallend ingetogen rol. Ook als goede vriendin Trudie (Tina de Bruin) - die op het punt staat te scheiden van haar seksloze vent en trappelt van ongeduld om de bloemetjes buiten te zetten - haar uitdaagt voor een roadtrip naar de badplaats waar hun dochters vertoeven, blijft Frida gevangen in een bubbel van weemoed. Pas op de plaats van bestemming lijkt ze zich een beetje te verzoenen met haar nieuwe zelf. Een vergelijkbare melancholie moet tijdens de opnames door Schuurman zelf (ze brak toen in 2011 door als actrice, maar behoort inmiddels al jaren tot het film-establishment) hebben geraasd.

Maar genoeg over wat Costa!! (nu met twee uitroeptekens) níet is. Deze verhaallijn beslaat namelijk slechts een kwartier van dit vervolg. Jammer, want het midlife-avontuur van Frida en Trudie had best een eigen film verdiend. Alle aandacht gaat uit naar iets aanzienlijk minder interessants: hoe vergaat het hun kinderen Anna en Bibi, gespeeld door Abbey Hoes en talent Stephanie van Eer (Spangas, GTST), op de toeristische bestemming?

Bibi hoopt er uit haar dak gaan, de wat bravere Anna wil vooral haar vader (Roeland Fernhout) helpen de vervallen club Costa nieuw leven in te blazen. In een akelig voorspelbare poging de film nog iets van een spanningsboog mee te geven, doen ze mee aan een Battle of the Bars. En nog zo’n zouteloze conflictsituatie: Anna heeft een oogje op de gevoelige barmedewerker Raul (Soy Kroon) die helaas nog bezet is. Al snel blijkt deze Monica nauwelijks een waardige concurrent; ze heeft een dubbele agenda en dus is het een kwestie van even wachten tot ze het veld ruimt.

Piemels

In het preutse en wat saaie scenario (van onder andere, hou je vast, wetenschapsjournalist Diederik Jekel!) is de setting vol schaars gekleed foldermateriaal slechts op papier een Sodom en Gomorra. Net als in Costa! (één uitroepteken) wordt hooguit gepraat over ‘stoute’ zaken als voorvocht en grote piemels (grutjes wat een schunnigheid). Zinderen doet het geen seconde.

Voor wie is deze film eigen bedoeld? Voor een nieuwe generatie die nog rode oortjes krijgt van het zon-, zee-, strandvakantie-concept? Voor mensen die warm nostalgische gevoelens hebben bij het origineel? Uiteraard is het antwoord: een beetje van beide. Costa!! weigert, zoals zoveel romantische komedies uit eigen stal, een duidelijke keuze te maken en gaat voor de consensus. Je zou bijna vergeten dat er binnen het genre ook ontzettend veel verrukkelijks is gemaakt, daarvoor moet je alleen al decennialang ver over de Nederlandse grens kijken.

Hoes en Kroon hebben chemie en ook de rest van de cast mag er zijn. Het knullige acteren van toen is gelukkig passé, het sjabloon is er na dik twintig jaar nog steeds. Nu snel alsnog die Frida en Trudie-film alsjeblieft.

Regie: Jon Karthaus. Hoofdrollen: Abbey Hoes, Katja Schuurman, Roeland Fernhout en Soy Kroon

