In het spoor van verslaafden: 'Mulu smeekte de kliniek: Neem mij op'

Een kamer in Arnhem. Voor zijn computer draait een jongeman in bloemetjesoverhemd onrustig op zijn stoel. Voor hem op het bureau ligt zijn telefoon, staan een theepot, borden en kopjes.



Zijn vingers schieten naar zijn nek, het geblondeerde haar, friemelen aan een ring en grijpen ten slotte naar een zakje poeder. Dit is Boaz (27), een van de vier verslaafden die documentairemaker Sahar Meradji maandenlang volgde. De jongen toont de drugs pontificaal aan de camera. De glazige blik in zijn ogen vertelt een verhaal dat bijna geëindigd was. Drie dagen eerder nam Boaz een overdosis. Het is het moment waarop Meradji even geen televisiemaker meer is. ,,Ik viel uit mijn rol. Wilde continu afstand houden, maar dit greep me zo aan. 'Je had wel dood kunnen zijn', zeg ik tegen hem. In de auto naar huis kwamen de tranen. Ik voelde me zo machteloos.‘’