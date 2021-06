'In juli bijna honderd festivals minder dan in 2019'

Ondanks de versoepelingen voor grote evenementen in juli, staan er nog niet heel veel festivals op de agenda. Dat laat de nieuwssite Festivalinfo desgevraagd aan het ANP weten. Er zijn bijna honderd festivals minder te bezoeken in juli dan in 2019.

In totaal vinden er in juli 49 festivals plaats in Nederland volgens de hoofdredacteur van de Nederlandse nieuwssite over festivals. In juli 2019 waren dat er nog zo’n 146. De meeste festivals die niet doorgaan zijn naar 2022 verhuisd. Sommige zijn verplaatst naar later in de zomer of in het najaar.

Dat de meeste festivals nog niet door kunnen gaan is geen verrassing volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ,,We hebben lang moeten wachten op het garantiefonds. Als dat er eerder was geweest, hadden organisatoren eerder gedurfd om harde verplichtingen aan te gaan”, vertelt hij aan het ANP.

Maatwerk

Zo komen sommige festivals in tijdnood met leveranciers strikken of krijgen ze niet op tijd de vergunningen rond met de gemeente of provincie. Bovendien is er her en der nog een flink tekort aan personeel, zegt Schans. ,,Het is maatwerk. Als je het vergelijkt met een normaal jaar is 2021 dus inderdaad minder druk.”

Vanaf 30 juni mogen festivals weer doorgaan zonder grote beperkingen. Bezoekers hoeven geen mondkapje op en ook de anderhalve meter afstand kan worden losgelaten. Ze moeten zich wel vooraf laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Bij meerdaagse evenementen moet ook tussentijds getest worden.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.