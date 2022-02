In Oekraïne vallen de bommen, op RTL 4 kletste Pernille gezellig over moestuinen

The Script, Davina Michelle en Maan bij Concert at SEA

De Ierse band The Script en de Nederlandse artiesten Maan, Davina Michelle en Suzan & Freek treden op bij het festival Concert at SEA, dat van 30 juni tot en met 2 juli plaatsvindt op de Brouwersdam in Zeeland. Het festival heeft vandaag het grootste deel van de line-up bekendgemaakt in het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op. Dit is de vijftiende editie van het festival, dat opnieuw wordt georganiseerd door de band BLØF.

