In Tom Clancy's Without Remorse draait alles om wapengekletter

Thrillerschrijver Tom Clancy stond altijd synoniem voor comfortabel nagelbijten. Eeuwig gefascineerd door de Koude Oorlog diende de in 2013 overleden auteur nooit al te complexe spionageverhalen op waarbij actie altijd ondergeschikt bleef aan politiek gekleurde intrige, zo bleek ook uit eerdere verfilmingen als The Hunt for Red October, Patriot Games en Clear and Present Danger. Mochten die elementen ook aanwezig zijn in het boek Without Remorse, dan zijn ze hier zo goed als weg gestript.