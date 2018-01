In Urk gedraaide film Dunkirk wint prijs Amerikaanse editors

De oorlogsfilm van regisseur Christopher Nolan vertelt over de evacuatie van honderdduizend Britse en Franse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's waren omsingeld op de stranden van Duinkerke. Hoofdrollen worden gespeeld door Kenneth Branagh, Mark Rylance, Tom Hardy en Cilian Murphy.

De prijs voor de beste montage van een komedie ging naar I Tonya, de zwartkomische biografiefilm over de omstreden schaatsster Tonya Harding. De award voor best gemonteerde animatiefilm was voor de Disney-film Coco, over een Mexicaans jongetje dat afreist naar het dodenrijk om een groot familiegeheim te achterhalen.