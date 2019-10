India helemaal klaar voor Oranje-koningspaar: ‘Maar maak alsjeblieft geen foto’s’

staatsbezoekHet duurt nog een etmaal voordat koning Willem-Alexander en koningin Máxima in New Delhi landen voor een vijfdaags staatsbezoek, maar het land is er al wel helemaal klaar voor. Dat ziet onze koningshuisverslaggever Jeroen Schmale, die het koningspaar alvast vooruit is gereisd.

Verkeersdeelnemers in de Indiase hoofdstad New Delhi staan vaak, erg vaak stil en zien dan niet zelden grote foto’s van hun eigen staatshoofd, president Ram Nath Kovind en met name premier Modi. Maar nu kijken ze ook tegen een heel ander gezicht aan tijdens de hopeloze files in de metropool: dat van onze koning Willem-Alexander, nog zonder baard.

Langs de Sarder Patel Marg, een doorgaande weg van het vliegveld naar het centrum van de stad, naast de diplomatenwijk van New Delhi, is om de 100 meter het staatsieportret van de rijkelijk gedecoreerde koning aan lantaarnpalen bevestigt. Boven hem: welkom, in het Hindi en in het Nederlands. Onder zijn foto een deel van zijn titels: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander der Nederlanden.

Vermoedelijk wordt de stoet van koning Willem-Alexander en koningin Máxima morgenavond over deze weg geleid, als ze in India zijn geland voor hun vijfdaagse staatsbezoek aan het land – van maandag tot en met vrijdag. En de Indiase gastheren leiden hun gezelschap woensdagochtend ook via de Sarder Patel Marg de stad weer uit, als ze verder reizen naar Mumbai. Want in de rijrichting van het vliegveld staan dezelfde banners met Willem-Alexander, maar dan met de tekst: ‘Dank voor uw bezoek’.

Vlaggen

Ook langs de brede, ceremoniële boulevard in New Delhi, Rajpath, wordt duidelijk dat er iets bijzonders te gebeuren staat, gezien de vele Nederlandse en Indiase vlaggen die hier al wapperen. De boulevard begint achter het presidentiële paleis, waar het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima maandagochtend officieel begint en werd door de Britse machthebbers tot India’s onafhankelijkheid King’s Way genoemd.

Allemaal prachtig om daags voor de aankomst al te fotograferen, maar dat mag absoluut niet, moppert chauffeur Dhruv. Wat eigenlijk ook niet mag: een taxichauffeur citeren in een stuk vanuit het buitenland, dat is zo’n beetje een journalistieke doodzonde. Maar ach, onze vriend Dhruv rijdt niet op een taxi, hij bestuurt een veel leukere (en goedkopere) tuktuk.

Tuktuk

Hij kijkt niet op of om van de ene na de andere bijna-botsing of plots overstekende zwerfhond op de overvolle wegen in New Delhi, maar schiet wel in paniekstand als zijn passagier een foto dreigt te maken van de Nederlandse vlaggen of het portret van de koning. ,,Je wordt echt gearresteerd hoor”, fluistert hij, alsof zijn stem hoorbaar is boven de ronkende dieselmotor van zijn tuktuk. ,,Hier staan overal politie-agenten en soldaten. En zij zijn als de dood voor spionnen uit Pakistan.’’

Het klopt, juist in deze buurt vol ministeries, het presidentieel paleis en zwaarbewaakte ambassades, staan meer legertrucks en politieauto’s dan stalletjes met ijs- en krantenverkopers. En ook de Nederlandse ambassade te New Delhi waarschuwt journalisten die het bezoek van Willem-Alexander en Máxima volgen voor het fotografen in het openbaar.

Als Dhruv even naar rechts kijkt voor een invoegende ezel met wagen, maken we snel een foto van onze koning. Daar hangt hij: aan een lantaarnpaal in New Delhi. Dhruv: ,,Ik zag het wel. Doe nou niet!’’

Volledig scherm © Getty Images