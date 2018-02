India kapot van plotselinge dood Bollywoodlegende

updateEén van de grootste vrouwelijke sterren uit India is overleden na een hartaanval. Sridevi stierf op 54-jarige leeftijd in Dubai.

De Bollywoodlegende, die eigenlijk Shree Amma Yanger Ayyapan heet, was samen met haar man en dochter in Dubai voor de bruiloft van haar neef.

De klap kwam hard aan voor Indiase filmfans. Honderden mensen verzamelden zich vanochtend voor het huis van de actrice in de wijk Lokhandwale in Bombay voor een laatste eerbetoon. De politie moest eraan te pas komen om de menigte in bedwang te houden. Het lichaam van de actrice wordt vanmiddag vanuit Dubai overgevlogen naar Bombay.

In de Indiase social media wordt enorm veel gereageerd op het overlijden van de geliefde actrice die alom wordt beschouwd als de eerste vrouwelijke superster van de Indiase cinema. Ze won vijf zogeheten 'Clares', de Indiase tegenhanger van de Amerikaanse Oscar.

De Indiase president Narendra Modi twittert bedroefd te zijn door het overlijden van de gewaardeerde actrice Sridevi. 'Ze was een veteraan van de filmindustrie, in haar lange carrière speelde ze zoveel diverse en gedenkwaardige rollen'. Cricket-legende Sachin Tendulkar twittert: 'We keken allemaal naar haar toen we opgroeiden'. De populaire actrice en ex-Miss Universe Priyanka Chopra schrijft: 'Dit is een rouwdag. Ik heb er geen woorden voor'.

Jong

Haar carrière begon al op jonge leeftijd. Op 4-jarige leeftijd debuteert Sridevi in de film Thunaivan. Sridevi was geliefd in de regio omdat ze diverse Indiase talen sprak, waaronder Tamil, Telougou en Malayalam, de talen van het zuiden. Haar Bollywood-debuut in Hindi was jaren later. Dat gebeurde in 1978 met Solva Swan. De actrice was toen rond de vijftien jaar oud. Maar groot succes kwam pas later. Sridevi brak door met de film Himmatwala, die in 1983 uitkwam. Ze groeide uit tot een van de meest gevraagde sterren in Bollywood.

In de jaren tachtig en negentig werd ze een heldin voor vele vrouwen in India omdat ze in haar rollen brak met de onderdanige traditie. Bekende films waarin ze sterke karakters speelt zijn 'Chandi'(Maanlicht) en 'Lamhe' (Momenten). Haar laatste film kwam vorig jaar uit. In 'Mom', speelde ze een moeder die wraak neemt na de verkrachting van haar dochter. Het was Sridevi's 300-ste filmrol.

In 2013 kreeg ze de Padma Shri, een hoge onderscheiding van India voor haar verdiensten voor de filmindustrie. Een van haar talenten was dat ze verschillende regio's in het land bijeen bracht en de Indiase verscheidenheid te promoten, aldus filmkenners. Ze was getrouwd met de Indiase filmproducer Boney Kapoor en had twee kinderen.