Indiana Jones and the dial of destiny: er valt genoeg te mopperen, maar de pret gutst van het scherm

recensieWat krijg je als niet geestelijk vader Steven Spielberg, die alle vorige Indiana Jones -delen regisseerde, maar iemand anders een van de meest geliefde figuren van het witte doek op een nieuwe queeste stuurt? Onder aanvoering van James Mangold ( Walk the line , Logan ) voelt Indy’s vijfde film, The dial of destiny , soms toch een beetje aan als een goedbedoelde imitatie. Gelukkig kent Mangold zijn klassiekers. De liefde spat ervanaf.

Op het afgelopen filmfestival van Cannes werd The dial of destiny - de titel verwijst naar een instrument waarmee Archimedes de tijd kon manipuleren én de tijd die de inmiddels bejaarde Dr. Jones lijkt in te halen - nog net niet met boegeroep onthaald. De hartstocht voor het iconische personage zit diep. Raiders of the lost ark uit 1981 wordt gezien als de moeder der avonturenfilms, ook het grimmiger The temple of doom (1984) is een begeerde klassieker en het verrukkelijke The last crusade (‘89) gaf Jones een onvergetelijk vaderfiguur in de gedaante van Sean Connery. Alleen over het vierde deel, The kingdom of the crystal skull (2008), klonk wat gemopper.

Maar in Cannes bivakkeren ook hoofdzakelijk cinefielen die hunkeren naar filmkunst. Over Hollywoodproducties wordt daar wel vaker minachtend gedaan. Wie schrok van de eerste recensies: zo slecht is die vijfde Indiana Jones niet. Helemaal niet zelfs. In een tijd vol ernstig voor zich uitkijkende superhelden en wandelende Fast and the furious-anabolen die we stoïcijns zien botsen en beuken, is het alleen al prettig om achtervolgingsscènes (misschien wel érg veel) te krijgen voorgeschoteld die gutsen van de pret. Vooral een wilde rit met tuktuks door Marokko is van een ouderwetse allure zoals je die zelden meer ziet.

Regisseur James Mangold doet er alles aan de geest van Indiana’s hoogtijdagen (lees: het amusement uit de jaren 80) te vangen en slaagt daar behoorlijk in. Speelt hij het wel erg op safe? Liever wat oubollig en kneuterig dan het zoveelste zielloze lopendebandwerk dat bijna wekelijks op het doek wordt gekwakt, leek het credo. Het mist hooguit finesse. Actrice Phoebe Waller-Bridge (bekend van de serie Fleabag) is een sprankelende verschijning als Jones’ peetdochter, maar haar motivatie (en dus eigenlijk bestaansrecht) blijft volstrekt onduidelijk. Dat had Spielberg nooit laten gebeuren.

Monty python-sketch

Er valt meer te klagen. De jacht op die Archimedes-uitvinding, met Indiana Jones, zijn petekind Helena en het straatjochie Teddy aan de ene kant en nazi-schurk Jürgen Voller (de Deen Mads Mikkelsen, altijd goed) en knokhulpje Hauke (de Hollandse bodybuilder Olivier Richters) aan de andere kant, gaat uit de startblokken met een 25 minuten durende sequentie waarvoor Harrison Ford digitaal jonger werd gemaakt. De techniek maakt grote sprongen, maar je blijft het zien. En de finale lijkt zo weggelopen uit een Monty python-sketch. Het werkt op de lachspieren, maar of dat nou de bedoeling is? Het slotakkoord, waarin Indy eindelijk accepteert dat hij zijn hoed en zweep maar eens aan de wilgen moet hangen, is ontroerend. Of dat ook binnenkomt, hangt af van hoe melig de kijker dan nog is.

Met The dial of destiny haalt Mangold er uit wat er nog in zat. Dat hij net als Spielberg opnieuw een beroep kon doen op de geniale filmcomponist John Williams mag daarbij niet onvermeld blijven. Dat je naar een goedbedoelde imitatie zit te kijken, doet zijn nostalgische muziek nog bijna vergeten.

Regie: James Mangold. Hoofdrollen: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen en Antonio Banderas.

