Ineens kijk ik toch anders naar die weerzinwekkende Gerald Roethof

video Yolanthe over breuk met Wesley: ‘Het is nog steeds turbulent’

10:52 Yolanthe Cabau heeft zich gisteravond aan tafel bij Eva Jinek kort uitgelaten over de breuk tussen haar en Wesley Sneijder. Hoewel de actrice er niet te veel over kwijt wilde, gaf ze aan dat het nog steeds turbulent tussen de twee is. ,,Er is veel gebeurd.’’