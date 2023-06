Inflatie Zweden minder afgenomen in mei met dank aan Beyoncé

De inflatie in Zweden is in mei minder afgenomen dan verwacht doordat talloze fans Stockholm bezochten voor de wereldtournee van Beyoncé. Dat vermoeden economen van de Danske Bank.

De Amerikaanse zangeres, die momenteel rondtrekt met haar Renaissance Tour, wist gedurende twee nachten meer dan 80.000 bezoekers te trekken in Stockholm, schrijft Fortune. De economen vermoeden dat de fans bijdroegen aan een grote stijging van de hotel- en recreatieprijzen. ,,We verwachten dat deze opwaartse verrassing in juni zal worden omgebogen naarmate de prijzen van hotels en tickets weer normaliseren”, stelt hoofdeconoom Michael Grahn.

De 41-jarige zangeres staat op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni in Amsterdam. Ze trapte haar tour af in Stockholm. Ze doet daarnaast ook Duitsland, Canada, Polen, België en Amerika aan. De tour staat in het teken van haar zevende album Renaissance, dat op 29 juli 2022 verscheen. Voor het album ontving de zangeres veel lof. De plaat kwam wereldwijd op 1 in veel lijstjes met beste albums van 2022.

Beyoncé trad in juni 2018 voor het laatst op in Nederland. Ze gaf toen een concert met haar man Jay-Z, dat in het teken stond van hun On The Run Tour.

