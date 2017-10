ING beraadt zich op komst Spacey na 'seksrel'

ING twijfelt of acteur Kevin Spacey wel moet gaan spreken op het BusinessBoost-evenement dat op 29 november plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. ING organiseert het ondernemersevenement, waar visionaire ondernemers spreken. Behalve Spacey zijn ook onder meer John de Mol en Google-topman Mo Gawdat te gast.

De bank twijfelt of Spacey nog wel welkom is nu hij zijn excuses heeft aangeboden voor seksuele avances die hij op 26-jarige leeftijd heeft gemaakt naar een 14-jarige acteur. Spacey gaf zondagavond een verklaring af over het incident.

,,We willen eerst meer informatie en meer duidelijkheid, voordat we beslissingen nemen", meldt een woordvoerder van ING aan RTL Z. ,,We hebben tot nu toe alleen de korte reactie van Spacey gezien. We willen eerst nagaan of er meer over te zeggen is. Hoeveel tijd daarvoor nodig is kan ik nu nog niet aangeven. Ik ga verder niet op beslissingen vooruitlopen."

Feestje

Spacey is vooral bekend als ster uit de Netflix-serie House of Cards. Hij won twee Oscars, voor zijn rollen in The Usual Suspects en American Beauty. Acteur Anthony Rapp meldde vorige week in een interview met Buzzfeed dat Spacey in 1986 na een feestje bovenop hem ging liggen.