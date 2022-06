Inmiddels weten we dat Máxima genadeloos is als het aankomt op haar voeten

met video Mojo wil afgelast concert Rolling Stones nog dit jaar inhalen

Concertorganisator Mojo doet er alles aan om het gisteren afgelaste concert van The Rolling Stones nog dit jaar in te halen. Dat laat een woordvoerder aan deze site weten. ,,We werken met man en macht aan het vinden van een datum. Alle pijlen zijn erop gericht om het dit jaar nog te laten gebeuren.”

14 juni