Insluiper Rihanna wilde 'gewoon seks' met haar hebben

Ovationeel applaus voor Sjoukje Hooymaayer

14 mei Met een langdurig, ovationeel applaus nam het publiek gisteren afscheid van Sjoukje Hooymaayer. Na haar laatste voorstelling in My Fair Lady nam Hans Cornelissen in Carré de gelegenheid om de 77-jarige actrice uitgebreid te bedanken. De bezoekers in het Koninklijke theater reageerden geëmotioneerd, velen tot tranen geroerd.