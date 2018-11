Inspreken van animatiefilm: hoe moeilijk kan het zijn?

Wie spreek ik in? Wekenlang spookt het door mijn hoofd. Welk personage uit de nieuwe animatiefilm Asterix en Het Geheim van de Toverdrank ga ik van een stem, de mijne dus, voorzien?

Ik had de stille hoop dat ik gevraagd zou worden om de bard Kakofonix te vertolken. Iemand die denkt dat hij kan zingen, maar geen noot zuiver uit zijn keel krijgt. Dat zou mij, gezien mijn eigen afwezige zangcapaciteiten, geen enkele moeite kosten.

Bij aankomst in de studio Creative Sounds in Hilversum krijg ik te horen wie mijn personage is. De Romeinse soldaat Julius Humerus, een man met een onderkin en een drankneus. Ik durf regisseur Dimitri Stolk, die de Nederlandse nasynchronisatie verzorgt, niet te vragen waarom ik voor deze rol in aanmerking ben gekomen. Ik vrees omdat Humerus maar een paar zinnen hoeft uit te spreken in de film die van het Frans naar het Nederlands en Vlaams nagesynchroniseerd moet worden.

Volledig scherm © Marco Okhuizen

Irritant stemmetje

Het inspreken van een animatiefiguur is vooral een kwestie van timen en kijken, merk ik meteen. Op het beeldscherm voor me zie ik de eerste scène waarin Humerus voorkomt. Hij staat op een slagveld en moet zijn commandant die op een hoge uitkijkpost staat iets toeroepen. Op mijn koptelefoon hoor ik de originele Franse stem. Het is een iel, enigszins irritant stemmetje dat helemaal niet past bij een Romeinse soldaat uit het leger van Julius Ceasar. Dat kan ik veel beter, denk ik overmoedig.

Mijn eerste zin als Humerus luidt: ,,Dus al dat vallen en opstaan… dat dient toch ergens voor?’’ Die drie puntjes zijn essentieel, hoor ik van de regisseur. Dat betekent even een pauze nemen voordat de zin wordt afgemaakt. Ik doe mijn best en krijg een complimentje. ,,Best aardig. Maar we doen het nog een keer.’’ Die reactie zal ik op deze avond nog vaker horen. ,,Stel je voor dat je dat hele slagveld moet overschreeuwen. Het mag best wat meer volume hebben.’’

Gaandeweg krijg ik steeds meer een hekel aan dat zinnetje dat niet lekker bekt. Na een tiental pogingen staat het nog steeds niet goed op de digitale geluidsband. Ik stel voor om de zin in te korten. Die suggestie valt in goede aarde. Het wordt nu: ,,Dus al dat vallen en opstaan is niet voor niks geweest?’’

Volledig scherm © videostill

Struikeltje

Ik verhef mijn stem en verplaats me naar mijn gevoel steeds beter in het lot van een Romeinse soldaat die het moet opnemen tegen die vermaledijde Galliërs die zwaar onder de dope zitten na het drinken van hun toverdrank. Met gebalde vuisten blèr ik het zinnetje in de microfoon. Zelf ben ik dik tevreden, maar de regisseur denkt daar anders over. ,,Er zat een struikeltje in’’, houdt hij mij voor. Daarmee bedoelt hij dat ik even hakkelde bij het woordje niks. Opnieuw!

Ik blijf tegen mijn gewoonte in heel geduldig en denk aan het advies dat de Engelse acteur Benedict Cumberbatch mij een week eerder gaf. Hij heeft veel ervaring met het inspreken van stemmen, onder meer in de kerstfilm The Grinch en als de reusachtige draak Smaug in The Hobbit. ,,Probeer niet eigenwijs te zijn. De regisseur ziet het beter dan jij. Hij heeft het overzicht en heeft dus altijd gelijk. Probeer niet te improviseren. En stel beleefd wijzigingen voor als je dat nodig vindt.’’

Volledig scherm © Marco Okhuizen

Na een twintigtal pogingen voldoet mijn zin aan de eisen van regisseur Stolk. De tweede zin – ,,He, he! Ze bewijzen ons een dienst, eigenlijk!’’ – staat er veel sneller op. ,,Je begint het aardig onder de knie te krijgen’’, krijg ik te horen. ,,Zullen we die eerste zin nog een keer proberen?’’ Ik val bijna van mijn stoel.

Na ruim een uur staan de drie zinnen er naar tevredenheid op. Dit klusje is voor de bewerkers een peulenschil. In de film komen in totaal 2300 zinnen voor. Er werken zowel Vlamingen als Nederlanders aan mee. De Romeinen, de agressors, worden door Nederlanders ingesproken, de heldhaftige Galliërs door Vlamingen. Alleen van de hoofdrollen – Asterix en Obelix – worden twee versies gemaakt, een Nederlandse en een Vlaamse.

Rijk worden de stemacteurs er niet van. Een gemiddelde klus levert 70 euro per uur op. ,,Maar acteurs die grotere rollen inspreken krijgen meer’’, aldus regisseur Stolk.