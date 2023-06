‘Internationaal tekort’ aan felroze verf door nieuwe Barbie-film: ‘We hadden honderd variaties’

De veelbesproken nieuwe Barbie -film met Margot Robbie heeft gezorgd voor een internationaal tekort aan felroze verf, beweert de productiedesigner die ervoor verantwoordelijk was. Het is onduidelijk hoe serieus het tekort was, maar er waren in elk geval grote hoeveelheden nodig om alles op de set roze te krijgen. De uitdaging was wel: hoe roze?

,,Het was essentieel om het kinderlijke te behouden’’, zegt regisseur Greta Gerwig over haar film tegen vakblad Architectural Digest. De film is bedoeld voor volwassenen, maar moet wel uitstralen ‘wat me van Barbie liet houden toen ik een klein meisje was’, aldus Gerwig. ,,Ik wilde dat het roze erg fel was en dat alles bijna too much zou zijn.’’

De opnames vonden voornamelijk plaats op sets die speciaal voor de film waren gebouwd en die dus roze moesten worden gemaakt. Het zorgde voor een ‘run’ op neon-achtige, fluorescerend roze verf, aldus productiedesigner Sarah Greenwood. ,,Het roze raakte op in de wereld’’, lacht ze. Dat klinkt overdreven, maar geheel onwaarschijnlijk is het niet: de verf was volgens Greenwood het kernpunt van haar werk.

,,Wat is roze?’’, vroeg ze eerder in gesprek met IndieWire. Ze wees op een glas grapefruitsap, dat in bepaald licht roze is, maar in ander licht meer beige. De designer ging aan de slag met schilders om allerlei kleuren roze te mengen, van bijna paars tot beige. ,,We hadden meer dan honderd kleuren roze’’, zei Greenwood.

Uiteindelijk bracht ze het terug naar zo’n tien tinten die in de film zijn gebruikt, zoals op het drie verdiepingen hoge Barbie-huis dat in een Londense studio is gebouwd voor de film. ,,Toen we gingen bestellen, had het bedrijf niet genoeg pigment’’, zei ze, verwijzend naar het middel waarmee verf wordt gekleurd. ,,Iedereen probeerde meer te vinden.’’



Barbie wordt niet sexy

Bij de ‘kinderlijke’ sfeer van de film hoort ook dat Barbie niet sexy is. ,,Ze is een plastic pop. Ze heeft geen organen, ze heeft geen voortplantingsorganen. Als ze die niet heeft, voelt ze dan seksuele verlangens? Nee, dat denk ik niet’’, zei Margot Robbie onlangs in Vogue. Oftewel: mensen kunnen iets seksueels bij Barbie denken, maar: ,,Ze moet nooit sexy zíjn. Ja, ze kan een kort rokje dragen, maar alleen omdat dat leuk is, en roze. Niet omdat ze wilde dat je haar kont ziet.’’

De film komt pas 21 juli uit, maar beheerst al maanden sociale media. Dat komt mede door de ogenschijnlijk perfecte casting van Robbie (Barbie) en Ryan Gosling (Ken), die zo dichtbij het poppenkoppel komen als menselijk mogelijk lijkt. Denk bijvoorbeeld aan het frêle voetje van Margot in een van de trailers.

Chrissy Teigen, als topmodel wel wat gewend, geloofde haar ogen niet. ‘Ik moet alles weten over dit shot’, reageerde ze in een tweet die 228.000 likes kreeg. ‘Hoeveel takes waren nodig, hield ze zich aan iets vast, hing ze aan iets, plakt de vloer, zijn het haar voeten wel, wie heeft de pedicure gedaan? Ik wil eigenlijk een documentaire over deze scène.’

