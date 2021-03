Interview Harry en Meghan levert Net5 hoogste kijkcijfers op sinds 2004

Talkshows kiezen liever voor BN’ers en journalis­ten dan wetenschap­pers

9 maart Aan de talkshowtafels schoven het afgelopen coronajaar vooral journalisten aan. Sven Kockelmann spande de kroon; hij was 54 keer te gast in onder andere De Vooravond en M om over politiek en corona te praten. Verder valt op dat er nog steeds relatief weinig vrouwen worden uitgenodigd.