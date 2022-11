Iraanse actrice plaatst foto zonder hoofddoek op Instagram

De actrice hield op de foto een protestbord vast met de in het Koerdisch geschreven leus ,,Vrouwen. Leven. Vrijheid.” Enkele dagen geleden zei Alidoosti op Instagram dat zij Iran niet zal verlaten en bereid is ‘een prijs te betalen’ om haar rechten er te kunnen verdedigen. Verschillende mensen uit de Iraanse filmsector zijn al opgepakt om hun openlijke steun aan de protesten.

De 38-jarige Alidoosti werkte samen met de bekroonde regisseur Asghar Farhadi, onder meer in de films Fireworks Wednesday, The Client en About Elly. Ze speelt ook de hoofdrol in de dit jaar verschenen film Leila’s Brothers, die geselecteerd is voor een Gouden Palm in Cannes.