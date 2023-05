Irene Moors: Boek Carlo Boszhard is definitief gesloten

Dat zegt Moors tegen De Telegraaf. Boszhard schreef vorig jaar in een column dat hij een doorstart van de TV Kantine ziet zitten. In dat programma deed hij samen met Moors bekende mensen na. ,,Het doemt al twee jaar steeds weer op in de media’’, zegt Moors nu. Maar het boek is na dertig jaar gesloten wat de presentatrice betreft. ,,Ik houd van ronde getallen, dus dertig is mooi zo. Dat heeft trouwens niets met Carlo persoonlijk te maken, want we zijn nog steeds dikke vrienden. Maar samenwerken zullen we niet meer.’’