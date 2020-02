Iris Hond over storm na affaire met Marco: ‘Ik richt me op positieve dingen’

Hond was bij het programma Koffietijd om te vertellen over haar voorstelling Home, waarmee ze een stem geeft aan mensen die op zoek zijn naar geborgenheid, een veilige plek, of een thuis. Presentatrice Loretta Schrijver vroeg haar of de piano haar had geholpen de afgelopen maanden, toen Marco Borsato zich gedwongen voelde om te vertellen dat hij een affaire met haar heeft gehad tijdens zijn huwelijk met Leontine Borsato. Die twee hebben inmiddels bekendgemaakt te gaan scheiden.



Hond vertelde dat ze in oktober, toen de affaire de nieuwsrubrieken domineerde, ‘volop’ in haar tournee zat. ,,Ik heb me gefocust op de boodschap die ik wil uitdragen. Op zo'n toer zit je in een soort bubbel, daar laat ik me niet uit halen. Ik richt me op de positieve dingen.”



Het spelen op haar piano ervaart ze zeker als steun. ,,Muziek is mijn uitlaatklep, bij alles wat er speelt in mijn leven.”