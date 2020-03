Iris intiem over de liefde en bijzonder cadeau voor NikkieTutorials

Zou Rafael van der Vaart met bowlen net zo goed zijn als met voetballen? Zoon Damian en dochter Jesslynn hebben in ieder geval de grootste lol met hem.

Merel Westrik kiest ervoor om haar in te ademen in plaats van lucht...

Pianiste Iris Hond belooft binnenkort in een intieme setting te praten over haar leven en de liefde. Eén grappenmaker tagt alvast Marco Borsato, waar ze een affaire mee had.