Is dé Mol nog wel te vinden? Hardcore Molloten aan het woord

Heeft thuis op de bank meespeuren naar de Mol nog wel zin? Menig opdracht is frustrerend complex, verdachte acties komen nauwelijks nog in beeld en de makers zetten teveel dwaalsporen uit, zo luidt de kritiek online. Vijf bloedfanatieke Molloten, succesvol op YouTube of als podcaster, over het huidige seizoen van de tv-kraker Wie is de Mol? En wie verdenken zij eigenlijk?

Bekijk ook het Wie is de Mol-dossier.

Simon van Eek (20) van het YouTube-kanaal ‘Siem’

,,Het spel is in de loop der jaren veel moeilijker geworden en veel hints blijken tegenwoordig geen hints meer. Misschien vijf leiden naar de Mol, 100.000 leiden naar andere deelnemers. Jammer, maar ik snap het wel. In 2016 wist heel Nederland door een veel te duidelijke aanwijzing al na drie afleveringen dat Klaas van Kruistum de Mol was. En er worden zó ontzettend veel filmpjes gemaakt door Molloten dat zulke bewijzen in no time zijn verspreid. Die fout willen de makers nooit meer maken, dus zetten ze bewust dwaalsporen uit. Het maakt het programma niet minder leuk. De uitdaging voor ons Molloten is des te groter.’’

Wie is de Mol? Miljuschka Witzenhausen.

Hoe zeker? 80 procent

Waarom? ,,Als je naar eerdere seizoenen kijkt, zie je vaak dat de Mol in de eerste paar afleveringen niet of nauwelijks wordt verdacht in de test. Na wegstrepen, kom ik dan op Rob Dekay en Miljuschka uit. Van Rob worden zoveel verdachte acties getoond, dat ik denk dat hij het juist níet is.’’

Fabian (23) van het YouTube-kanaal ‘Faab’

,,Het zal telkens lastiger worden om mee te puzzelen. Maar hoe moeilijker hoe leuker juist! Ik zou beginnend Molloten willen adviseren op de kleine details te letten waar geen nadruk op worden gelegd. Mol Merel Westrik wilde vorig jaar als een van de eerste het laserdoolhof binnen, zodat ze daar onopvallend geld kon verduisteren. Voor de vorm kwam ze nog met een paar briefjes naar buiten waardoor net leek alsof ze erg haar best had gedaan. Kijk dus goed naar wie een sleutelpositie opeist. Dat zijn óók hints.’’

Wie is de Mol? Miljuschka Witzenhausen

Hoe zeker? 90 procent

Waarom? ,,Zij is een heel geschikte Mol: sluw, slim en ook een beetje de baas van de groep. Op mij komt ze ook wat onoprecht over. Het zit hem dus vooral in gevoel en gedrag. Ik heb meer concrete aanwijzingen gevonden, maar dat is op deze plek onmogelijk even snel uit te leggen.’’

Sam de Man (32) van het YouTube-kanaal ‘WIDMTV’

,,Het begint wel een beetje te frustreren nu. Er zijn nog wel aanwijzingen, maar die worden tussen een hoop andere meuk gepropt. En bij de ontknoping worden steeds meer hints onthuld die je als kijker echt nooit had kunnen zien. Zoals vorig jaar die blokken in het water die samen het gezicht van Merel Westrik moesten vormen. Ze zouden voortaan kunnen stoppen met dat soort beeldaanwijzingen. Of ga terug naar de basis, dus zonder jokers, vrijstellingen en andere poespas. En laat toch gewoon wat duidelijke Molacties zien. De andere kandidaten doen toch óók gekke dingen, omdat ze zichzelf verdacht willen maken? De echte Molloten zal je nooit helemáál tevreden kunnen stellen. Je kan bij het speuren naar de Mol altijd nog de focus leggen op lichaamstaal en nervositeit.’’

Wie is de Mol? Nathan Rutjes

Hoe zeker? 100 procent

Waarom? ,,Die man heeft zo’n hoog aaibaarheidsgehalte dat hij met álles wegkomt.’’

Gido Verheijen (26) van het YouTube-kanaal ‘Wie is de Mol? 2020’

,,De opdrachten zijn te verwarrend dit seizoen en niet alleen voor de kijker. Ook de kandidaten zelf weten vaak niet waar ze mee bezig zijn. Er valt zo weinig uit op te maken, dat ik ze vaak niet eens terugkijk voor aanwijzingen. Ik mis ook een beetje spektakel dit jaar. Er zijn zó veel hints naar álle kandidaten, dat je tegenwoordig een beetje geluk moet hebben bij het raden van de juiste Mol. Wat wel blijft hangen van vorige week is dat iedereen bij het lasergamen rugnummer 4 heeft, behalve Nathan Rutjes. Het brengt me weer aan het twijfelen… over alles.’’

Wie is de Mol? Rob Dekay

Hoe zeker? 60 procent

Waarom? ,,Leonie ter Braak, Miljuschka Witzenhausen en Buddy Vedder zijn het zeker niet, ook omdat ze veel geld hebben verdiend. Rob haalde zo’n beetje het laagste bedrag binnen. Dat geldt misschien ook voor Nathan, maar die wordt mij te verdacht gemaakt.’’

Nelleke Poorthuis (34) van de podcast Trust Nobody

,,Het is maar een onderbuikgevoel, maar ik vermoed dat veel opdrachten die de makers in China wilden doen, niet uitvoerbaar waren en er ter plekke moest worden geïmproviseerd. Want nu denk ik na veel opdrachten: Huh? Of: Dit was het dan? Verder pleit ik al jaren voor onbekende Nederlanders, zoals in de Belgische Wie is de Mol? Alle niet-Mollen in díe versie spelen heel hard voor geld. Want ‘je bent er toch niet om vrienden te maken?’ Bij ons zie je dat minder. Bn’ers vinden geld minder belangrijk en zijn meer bezig met hun imago. Mijn kritiek komt voort uit liefde hoor, dit blijft het mooiste tv-programma dat er is!

Wie is de Mol? Nathan Rutjes

Hoe zeker? 75 procent

Waarom? ,,Hoe verder je in dit seizoen komt, hoe meer verdachte acties je van hem ziet. En de kandidaten verdenken hem blijkbaar niet. Dus hoe tof zou dit zijn! Toegegeven, Nathan is ook een beetje mijn ‘wensmol’.’’