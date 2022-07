Is er nog toekomst voor nieuwe (alternatieve) muziek bij 3FM?

Nadat eerder door een uitgelekte programmaschets duidelijk werd dat 3voor12 op het punt van verdwijnen stond, was er al veel gemor op sociale media. De bom barstte pas echt toen het VPRO-programma op de eigen website bevestigde dat er in 2023 waarschijnlijk niet meer dagelijks geluisterd kan worden naar de muziekshow. Het merk blijft overigens dan wel bestaan. De Raad van Bestuur is inmiddels akkoord, al tekent de VPRO bezwaar aan. De NPO geeft aan nog in gesprek te zijn.



De plannen zorgen in ieder geval voor flink wat consternatie onder muziekliefhebbers en artiesten. Zij maken zich zorgen over deze ontwikkeling, omdat 3voor12 aan de basis van flink wat carrières stond. Denk hierbij aan Kenstington, S10, De Staat en Merol. Allemaal vonden ze via het radioprogramma hun weg naar het grote publiek. De angst is dat met het verdwijnen van 3voor12 uit de dagelijkste programmering en bijvoorbeeld het doorgaan als online platform, deze weg wordt geblokkeerd.



Deze site sprak eerder uitgebreid met zendermanager Menno de Boer over de nieuwe richting waar hij met 3FM naartoe wil. Daar kwam ook de doorstroom van artiesten ter sprake. ,,3FM heeft traditioneel een belangrijk functie in het brengen van nieuwe artiesten en bandjes. Dat willen we zéker ook blijven doen. Ik denk zelfs dat we dat nog wat beter gaan doen, omdat de doorstroom beter gaat lopen. Een beginnend bandje dat bijvoorbeeld Kuzko nu is, dat begint op de late avond en langzaam maar zeker bewijst dat zichzelf. Dan komen er meer nummers uit en dan sijpelt dat door in de dagprogrammering. Dat dat op een mooie organische manier gebeurt, is verschrikkelijk belangrijk. Ook voor zo’n bandje, maar ook voor het muzikale landschap.”