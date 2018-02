Is Gordon smoorverliefd op aantrekkelijke arts in opleiding?

Gordon zette gisteren op Instagram een veelzeggende foto waarop hij te zien is met de aankomend arts uit Almere. Daarbij de tekst 'de man waar ik dus al een tijdje heel gelukkig mee ben', 'je bent echt mijn kanjer', 'verliefd' en 'liefde overwint alles'. Bij het romantische kiekje, dat hij korte tijd later om onbekende redenen, waarschijnlijk vanwege privacy, weer verwijderde, noemde hij de naam van de man en ook waar hij momenteel werkzaam is.

Waar Gordon de dokter in spe ontmoette in onbekend. Waarschijnlijk in het buitenland, omdat op de achtergrond van de foto een berglandschap te zien is. Duidelijk is wel dat de nieuwe 'vriend' van Gordon een sportief type is. Hij was, zo is te zien op Facebook, werkzaam als model en is een fanatiek motorrijder.