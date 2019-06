Is het echt zo erg als Sesamstraat ooit verdwijnt?

Er is voor de zoveelste keer gedoe om Sesamstraat. Aart Staartjes, 81 inmiddels, heeft weer eens geroepen dat hij nu zeker weet wat ‘ze’ (de NTR dus) van ‘ons’ (de hele Sesamstraat inclusief de broccolibomen) af willen. Het gevolg: alarmerende headlines, het halve land in paniek en Coen & Sander die een petitie beginnen. Waarna een woordvoerder van de NTR er als de kippen bij is om de onrust te bezweren. Dat Sesamstraat ooit verdwijnt is natuurlijk ondenkbaar.



Maar is dat nou echt zo? Het spijt me als u zich nu pardoes verslikt in uw koffie, maar ik vond het toch een keer tijd om die vraag hardop te stellen, hoezeer ik ook van Tommie, Pino en Ieniemienie houd. En dat is nou precies het probleem. Iedereen van boven de 35 is om sentimentele redenen verknocht aan Sesamstraat. Vooral aan de zoete herinnering hoe we in onze berenpyjamaatje nog even mochten opblijven, ‘dag Dikkie Dik’ zwaaiden en dan met de duim in de mond veilig insliepen.