Is het Johnny die tien minuten reclame écht waard om als geslagen hond bij Op1 te gaan zitten?

video Johnny de Mol ontkent aantijgin­gen mishande­ling: ‘Gaan te ver’

9:12 Johnny de Mol neemt afstand van de beschuldigingen van zijn ex-verloofde van mishandeling. Dat vertelde hij gisteravond aan tafel in Op1, waar hij te gast was voor zijn nieuwe programma. ,,Onze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs, maar dit soort aantijgingen gaat me te ver.”