Is het na een sekte, een moord, een incestueuze relatie én een huwelijk klaar voor Laura in GTST?

Waarom veel tv-kij­kers uitkijken naar een ‘gruwelijke gebeurte­nis’ in dit bos

De soap Goede tijden, slechte tijden staat bekend om zijn dramatische cliffhanger, dé seizoensfinale. Miljoenen fans kijken ernaar uit. Dit jaar is het dramatische slot in het grootste geheim gefilmd in de bossen tussen Wageningen en Renkum.