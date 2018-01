Isa Hoes' bestseller over leven met Antonie Kamerling wordt verfilmd

De bestseller Toen ik je zag van weduwe Isa Hoes over haar leven met acteur Antonie Kamerling wordt verfilmd. Regisseur Ben Verbong schrijft het scenario en neemt ook de regie op zich, zo heeft productiemaatschappij Nuts & Bolts Film Company bekendgemaakt. De film wordt in 2019 opgenomen en moet begin 2020 in de bioscopen te zien zijn.

Toen ik je zag, dat in 2013 verscheen, gaat over Hoes' leven met haar geliefde Antonie Kamerling (44), die op 6 oktober 2010 een einde aan zijn leven maakte. Het is een verhaal over twee mensen die zielsveel van elkaar hielden, maar brengt tegelijkertijd een ingrijpende boodschap over leven met een echtgenoot die lijdt aan depressie. Van het boek zijn meer dan 250.000 exemplaren verkocht.

Actrice Hoes (50) is zelf nauw betrokken bij de ontwikkeling, maar schrijft niet mee. ,,Ik vind het natuurlijk heel spannend, maar ik heb alle vertrouwen in het team dat het gaat doen", zegt ze. ,,Ben begrijpt wat ik heb geschreven en ook wat ik tussen de regels door bedoelde. De gesprekken die we hebben en de keuzes die hij tot nu toe maakt, stellen mij gerust."