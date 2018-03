Isa Hoes en Medina Schuurman spelen voorstelling over ouder worden

video Met dit nummer gaat Waylon naar het Eurovisie Songfestival

20:00 Zanger Waylon heeft besloten het door hem geschreven rocknummer Outlaw In 'Em mee te nemen naar het Eurovisie Songfestival, dat in mei plaatsvindt in Lissabon. Dat heeft de 37-jarige zanger vanavond bekendgemaakt in De Wereld Draait Door.