Ismail Ilgun: Ik wil het verschil laten zien

Vasten met GastenTwee jaar terug werd hij gehaat, ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun. Premier Mark Rutte noemde hem ‘tuig van de richel’. Maar dat was toen. Ilgun is een andere weg in geslagen. In een nieuwe, persoonlijke videoserie voor het AD toont hij hoe bekende Nederlanders de ramadan ervaren.

Met een prijs voor zijn serie Achter Buurten toonde Ilgun al aan dat hij veel meer kan dan alleen provoceren. De toegang tot straatjongens en probleemwijken leverde rauwe en eerlijke reportages op. Die journalistieke lijn zet hij nu door met Vasten met Gasten, een online-serie over de ramadan. Gasten zijn onder meer presentatrice Anna Nooshin, feministe Anne Fleur Dekker, voetballer Doriano Kortstam, politicus Tunahan Kuzu (Denk) en rapper Appa. De serie is te zien op de site van het AD.

Ilgun: ,,Ik ga mensen tijdens het vasten volgen. Wat ze doen op zo’n dag en hoe ze het beleven. Tussendoor stel ik persoonlijke vragen. Iedereen ervaart ramadan anders, dus het leek mij best bijzonder om een Nederlander te volgen en daarnaast een Turk, een Marokkaan en een Surinamer. Om het verschil te zien. Er is bijna geen journalist die zo dicht bij de gemeenschap kan staan als ik. Ik vast zelf ook. Al mijn hele leven.''

,,Ze was heel openhartig. Sprak bijvoorbeeld over haar vader die ze al heel lang niet heeft gezien. Ze had wel moeite met het vasten, zei ook dat ze zich niet zo lekker voelde. Het is natuurlijk ook best wel lastig. Ze was ook kritisch op het geloof. Vertelde bijvoorbeeld dat ze moeite had met het oordeel achter het principe van de hemel en de hel. Ik hou van dat kritische. ’s Avonds zijn we gaan eten met haar moeder, echt een heel lieve vrouw.''

,,De tweede aflevering is met rapper Appa. Hij is heel lang niet in de media gekomen en heeft heel lang niets met muziek gedaan, dus mensen weten ook niet meer waar hij mee bezig was. Het was tof om de hele dag met hem op te trekken. Ik heb veel wijsheden gehoord. Appa is echt een hele wijze man. Wat ik ook heel tof vond is dat ik gewoon vrij toegang had tot die buurt. De Molenwijk (in Amsterdam, red.) is niet de makkelijkste wijk om in te komen met een camera, maar bij mij vonden ze het helemaal geweldig.''

,,Niet iedereen weet wat ramadan is. De meeste Nederlanders denken dat we niet mogen eten, maar wel mogen drinken. Dat is niet zo. Er zijn heel veel misverstanden over de ramadan en over de islam en met deze serie kan ik het duidelijk maken. Ik vraag mijn gasten ook om kritisch te zijn. Het leek mij ook bijzonder om te kijken waar mensen het niet eens zijn met de islam. Gewoon normaal, zonder de hele tijd te discussiëren en te kijken wie gelijk heeft en wie niet. Gewoon luisteren naar elkaar.''

,,Nog steeds dezelfde Ismail, maar wel wijzer. Niet alleen qua kennis, ik ben meer gaan luisteren naar mensen en daardoor meer gaan begrijpen. Ik heb bepaalde dingen gedaan die misschien niet zo goed of slim waren, maar het waren ook niet de ergste dingen. Wat er met Juliëtte Rot gebeurde (het raadslid uit Zaanstad dat op straat werd geïntimideerd, red.) kon echt niet, maar treitervlogger of tuigvlogger klopt niet. Ik legde vast wat er in de buurt gebeurde. Iedereen is jong geweest en heeft fouten gemaakt. Ik was negentien, wist ook niet hoe ik moest reageren. Wat er in die buurt (Poelenburg, red.) gebeurde was zoals het was. Dan kunnen mensen wel boos zijn, maar in elke buurt heb je wel zulke dingen. We moeten boos zijn op dat het er is en niet op dat iemand het laat zien.''

,,Van je 19e tot je 21ste maak je best wel veel mee. Je komt op een bepaald punt in je leven dat je denkt, misschien wil ik over een paar jaar wel trouwen en wat moet ik dan nu doen? Ik kan niet mijn hele leven blijven hangen bij een supermarkt. Ik heb toen bedacht dat ik echt een platform voor mijzelf wil opbouwen. Dingen alleen doen, zodat ik later onafhankelijk kan zijn en alles zelf kan regelen. Gewoon denken; vandaag ben ik zo en morgen wil ik een betere versie van mijzelf zijn. Dan gaat het op een gegeven moment steeds beter.''

,,Weet je wat het is? Je bouwt in één dag een imago op en dat werkt je de rest van leven tegen je. Dat is gewoon hoe het is. Maar er zijn zoveel ergere dingen in het leven waar mensen zich druk over kunnen maken dan jongens van negentien die via YouTube proberen een toekomst op te bouwen. Op straat heb ik er weinig last van. Mensen vragen er wel naar, maar ze zijn ook wel oprecht trots over wat ik allemaal doe.''

,,Ik zie het gewoon aan jongeren als ze naar mij toe komen. Dat ze het geweldig en stoer vinden, dus er is zeker een verantwoordelijkheid. Die jongens kijken tegen je op en je wilt het gewoon zo goed mogelijk doen. Wat ik laat zien heeft impact op die jongeren. Maar je kunt niet verwachten dat ik alles perfect ga doen. Ik ben zelf ook nog maar 21 jaar, ik zal vast nog genoeg fouten maken. Iedereen maakt fouten.''