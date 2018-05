Israël wint Songfestival met dansvloersong Toy

Netta won met afstand de publieksstemming en passeerde daarmee in de slotseconden de andere kanshebbers. Toy - voorzien van een veelbesproken kippenimitatie - is een lied over vrouwenemancipatie en was extra actueel dankzij de discussie over #metoo.

Netta stond lange tijd bovenaan de klassementen van de bookmakers, maar verloor die positie in de dagen voor de finale aan Cyprus. ,,Ik heb geprobeerd de druk van de favorietenrol van me weg te houden'', zei ze. ,,Ik wilde er gewoon niet aan denken. Dat was niet makkelijk. Maar het is geweldig dat dit is gebeurd. Europa heeft gekozen voor diversiteit. Ik ben ongelooflijk blij.''

De finale werd ontsierd door een incident tijdens het optreden van Groot-Brittannië. Een man drong het podium en slaagde erin de microfoon van zangeres Surie af te pakken. Een beveiliger voerde de man daarna af. Surie kreeg een nieuwe microfoon en zong uiterst krachtig verder. Ze kreeg van de organisatie de mogelijkheid om opnieuw te zingen, maar liet die gelegenheid passeren en werd uiteindelijk 24ste.

Volledig scherm Zangeres Netta wint het Songfestival. © AP

Waylon 18de bij thuisstemmers

Waylon eindigde bij de vakjury's als 13de met 89 punten. Bij het publiek werd hij vervolgens 18de met 32 punten. Daarmee kwam zijn totaal op 121 punten, waarmee hij slechts 8 landen onder zich wist te houden.

De klassering was het slotakkoord van een woelige Songfestivalweek waarin Waylon op het podium zijn muzikale passie toonde, maar naast de bühne juist met overgave de controverse zocht. Hij raakte van streek over de kritiek op zijn podiumact en raakte zijn wrevel ten opzichte van de pers niet meer kwijt.



Er volgde een boycot (Waylon wilde niet meer spreken met het AD en met de Telegraaf) en haalde zelf in de grote persconferentie na de tweede halve nog uit naar zijn critici. ,,Die moeten zich fucking schamen’’, zei hij tijdens de bijeenkomst die doorgaans wordt ingezet als carrousel van felicitaties en bedankjes.

Krumpende dansers

Hoewel Waylon vanaf het bekend worden van zijn uitverkiezing meldde voor niets minder dan de eerste plaats te gaan, kwam hij nooit in de buurt van het verbeteren van de klassering die hij in 2014 met Calm after the Storm haalde. Toen werd hij aan de zijde van Ilse DeLange en onder de hoede van regisseur Hans Pannecoucke tweede. Met de eerste verbrak hij vlak na terugkomst uit Kopenhagen alle banden, de tweede overzag ook de podiumvertaling van zijn Outlaw in Em.

Maar hoe hij ook probeerde: van de act met de vier woest krumpende dansers was geen samenhangend geheel te maken. Waylon straalde van onder zijn hoed, maar liet zich als rockster onnodig overschaduwen door zijn dansers.

De punten voor Waylon van de vakjury's kwamen vooral uit Oost-Europa. Nederland scoorde bij de deskundigen uit Oekraïne, Georgië, Oostenrijk, Letland, Roemenië, Moldavië, België, Noorwegen, Frankrijk, Estland, Servië, Armenië , Hongarije, Montenegro, Duitsland, Polen, Litouwen en Slovenië. Geen van de landen gaf Outlaw in Em de befaamde douze points.