It giet oan! Deze BN'ers spot je op het ijs

Isa Hoes en Medina Schuurman spelen voorstelling over ouder worden

14:38 Isa Hoes en Medina Schuurman gaan samen het theater in. De hartsvriendinnen spelen op 4 juni eenmalig in het Beatrixtheater in Utrecht de voorstelling Met Open Vizier. In het stuk verkennen en analyseren zij de positie van de ouder wordende vrouw in de moderne maatschappij, zo maakten de twee vandaag bekend.