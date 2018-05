Finalist Dionne Slagter: It Takes 2 was een bevrijding voor me

Dierenrech­ten­or­ga­ni­sa­tie woest op met leeuwtjes knuffelen­de Katy Perry

7:33 Cassandra Koenen, het hoofd van een van 's werelds bekendste dierenrechtenorganisaties World Animal Protection, is boos over een bezoek, en de daarbij behorende posts op sociale media, van superster Katy Perry (33) aan een wildlife-opvangcentrum in Mexico. Volgens Koenen was het bezoek van de zangeres 'hartstikke nep' en zelfs 'dieronvriendelijk'.