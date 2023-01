Italiaanse filmactrice Gina Lollobrigida op 95-jarige leeftijd overleden

De Italiaanse actrice Gina Lollobrigida is op 95-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau ANSA. Zij werd in de jaren 50 beroemd als actrice en ze werd al snel een mediterraans sekssymbool. Later werd ze ook fotograaf en beeldhouwster.

Lollobrigida gold als generatiegenote van Marilyn Monroe als werd gezien als de Europese en Italiaanse tegenpool van deze Amerikaanse ster. Ze is vooral bekend van haar opwachting in de films De klokkenluider van Notre Dame en Solomon en Sheba. Ze werkte samen met onder andere Frank Sinatra en Humphrey Bogart en kreeg in 2018 nog een ster op de Hollywood Walk of Fame.

De voormalig Hollywoodster had afgelopen zomer nog de ambitie de Italiaanse politiek in te gaan, ondanks haar hoge leeftijd. Ze wilde zich kandidaat stellen als senator, omdat ze genoeg had van ruziënde politici die ‘nooit ter zake komen’.

Volledig scherm Gina Lollobrigida © EPA

