Italiaanse honden bekroond met Palm Dog

Dogman vertelt over een simpele hondenverzorger die buiten zijn schuld om in een neerwaartse spiraal van maffiageweld belandt. De film telt een groot aantal komische scenes waarin de man honden wast, uitlaat en een pedicure geeft. Dogman maakt morgen kans op de Gouden Palm.

Teefjes

De jury beklemtoonde het leuk te vinden dat in het jaar waarin het op het festival vaak over de rechten van vrouwen ging, een vrouwelijke hond de prijs kreeg uitgereikt. Ook vroeg de jury producenten in de toekomst vrouwelijke viervoeters de juiste credits te geven, aldus The Hollywood Reporter. ,,Te vaak worden teefjes als reuen op de aftiteling vermeld", stond in het juryrapport.