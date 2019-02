Italiaanse nieuwssite vergist zich in stuk over Achterhoekse Photoshop-fanaat Ard Gelinck

First Dates krijgen extra kansen in romantisch liefdesho­tel

16:44 Het populaire tv-programma First Dates, waarin singles in een restaurant op zoek gaan een geschikte partner, krijgt een variant: First Dates Hotel. De opzet is globaal hetzelfde, maar de naar liefde hunkerende vrijgezellen kunnen elkaar in het romantische hotel nog beter leren kennen, aldus BNNVARA dat het van oorsprong Britse format al jaren met succes op de Nederlandse buis brengt.