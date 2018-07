Ivo van Hove regisseert musical West Side Story op Broadway

De Belg Ivo van Hove (59) is aangesteld als de regisseur van de nieuwe musicalversie van de klassieker West Side Story op Broadway. De choreografie komt met Anne Teresa De Keersmaeker eveneens in Belgische handen.

Van Hove, die momenteel ook nog verbonden is aan Toneelgroep Amsterdam, vindt het een eer dat hij met West Side Story aan de slag mag. ,,Ik beschouw Bernsteins musical als een meesterwerk van de twintigste eeuw. In onze wereld waar gemeenschappen, culturen weer radicaal tegenover elkaar staan en er al te vaak naar geweld als oplossing wordt gegrepen, is deze musical meer dan ooit relevant", zegt hij in een statement.

West Side Story is een vrije bewerking van Romeo en Julia en speelt zich af in New York. Het verhaal gaat over Tony en Maria die bij twee rivaliserende jeugdbendes (de Sharks en de Jets) horen. Ondanks de verschillen worden ze toch verliefd op elkaar.