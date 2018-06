J.K. Rowling stuurt schooltje in Himalaya pakket boeken na tweet leerling

J.K. Rowling bleek onder de indruk van het essay van Kulsum Bano. Het meisje deed daarin uit de doeken hoe ze geïnspireerd was geraakt door het werk van de schrijfster. Schooldirecteur Sabbah Haji was zo onder de indruk van het werk, dat ze er een foto van maakte en die op Twitter deelde.

Cadeau

Het is niet de eerste keer dat J.K. Rowling reageert op een Twitterbericht. In 2016 gaf ze een collectie Harry Potterboeken cadeau aan het Syrische meisje Bana al-Abed dat via sociale media verslag deed van haar leven in de door oorlogsgeweld geteisterde stad Aleppo. Nadat het meisje twitterde dat ze erg genoten had van een Harry Potterfilm en zich afvroeg of ze de boeken ook kon lezen, stuurde Rowling haar prompt de e-boeken.