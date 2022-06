J.Lo over Superbowl met Shakira: ‘Dat was het slechtste idee ter wereld’

Lopez vond het vooral een slecht idee om twee headliners in te huren, blijkt uit de film. In een scène is te zien hoe ze vooraf het optreden bespreekt met haar muziekregisseur en Lopez zich vooral zorgen maakt over de geringe hoeveelheid tijd die de zangeressen hebben gekregen voor hun performance. ,,Dit is het slechtste idee ter wereld om twee mensen de Super Bowl te laten doen. Het is het slechtste idee ter wereld”, zegt Lopez in de documentaire.