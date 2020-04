Jaap van Deurzen definitief weg bij RTL wegens coronacrisis

Dit is waarom weten­schaps­jour­na­list Diederik Jekel bij RTL Boulevard staat

10:20 Diederik Jekel is als wetenschapsjournalist een vreemde eend in de bijt bij RTL Boulevard. Sinds afgelopen jaar valt hij regelmatig in het weekend in bij het entertainmentprogramma. Maar sinds de coronacrisis is hij bijna dagelijks te zien in de rubriek. ‘Ik ben nog steeds diezelfde elitaire vent, maar ik kijk ook naar graag naar Temptation Island.’