Jaap van Dissel levert museumstuk en treft koning opnieuw

Van Dissel, die door de coronacrisis de afgelopen maanden een Bekende Nederlander werd, was al langer betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling Besmet! Aan de expositie, over besmettelijke ziektes en de ontwrichtende werking die zij voor de maatschappij kunnen hebben, werd al gewerkt toen Covid-19 nog niet bestond. Vanuit zijn functie bij het RIVM en zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Leiden was Van Dissel betrokken bij de samenstelling van de expositie, die aanvankelijk in april door Willem-Alexander zou worden geopend. Die plannen werden ingehaald door de actualiteit, want door de coronacrisis werd de opening verschoven naar deze week. De coronacrisis heeft ook een prominente plek gekregen in de tentoonstelling.



Ondanks zijn momenteel drukke baan had Van Dissel toch tijd om een boek over ‘Tyfus Mary’ af te geven bij Rijksmuseum Boerhaave, dat het werk en alle andere museumstukken tot begin 2022 tentoonstelt. Kokkin Mary Mallon was een Ierse immigrante die, zonder dat ze zelf symptomen van tyfus had, aan het begin van de 20ste eeuw tientallen mensen infecteerde met de ziekte. Hoewel ze zelf tot haar dood in 1938 ontkende dat zij de infectiebron was, werd ze meerdere malen door de Amerikaanse autoriteiten tot een quarantaine gedwongen.