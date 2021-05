Jack van Gelder gaat viral met zangkunsten in Hoge Bomen: ‘Ik weet niet wat me overkomt’

Naast sportverslaggever en presentator staat Jack van Gelder inmiddels ook in de startblokken voor een zangcarriére. Hij gaat viral op TikTok nadat hij begin april het nummer Summer Holiday zong in het programma Hoge Bomen . Van Gelder is helemaal overdonderd door alle positieve reacties: ,,Wat een gekkigheid, ik weet niet wat me overkomt’’.

Jack van Gelder was te gast in het programma van Jeroen van der Boom, waar de zanger in een persoonlijk gesprek aan de piano de levenslijn van zijn gast schetst. In het programma zingt Van der Boom verschillende nummers, maar als de eerste tonen van Summer Holiday van Cliff Richard door de studio klinken twijfelt Van Gelder geen seconde als hem gevraagd wordt zijn favoriete nummer mee te zingen.

Lees ook Ronald Koeman eerste gast in derde seizoen Hoge Bomen

Afgelopen week ging het fragment viral op sociale media. Met name op TikTok verschijnt de ene na de andere video waarin het fragment gebruikt wordt, en dat terwijl Van Gelder dat niet eens in de gaten had. ,,Jeroen van der Boom vertelde me ineens dat het fragment al honderdduizenden views heeft op YouTube en we vroegen ons af hoe dat zou komen’’, vertelt hij. ,,Toen mijn kleinzoon naar me toe kwam en zei dat ik op TikTok moest kijken, zag ik alle video’s. Ik vind het enig.’’

Fans

Het succes blijft niet alleen online, ook op straat wordt Van Gelder nu toegezongen met Summer Holiday. ,,Ik was van de week bij mijn voetbalcluppie en toen zat de tribune ineens helemaal vol met jongens die Summer Holiday aan het zingen waren, dat bedenk je toch niet.’’ Daarnaast komen fans zelfs naar zijn huis toe om het nummer te zingen. ,,Ik woon al 31 jaar in dit huis en nog nooit hebben mensen voor de deur gestaan. Nu stond ineens een groep studenten op de stoep te zingen.’’

Gisteravond reageerde de sportverslaggever voor het eerst op al het succes. Op Instagram plaatste hij een video met de vraag of er een band was die samen met hem de studio in wilde duiken en het nummer wil opnemen. ,,Ik dacht, ik ga er nu ook een geintje van maken en die oproep doen, maar toen kreeg in ineens tientallen berichtjes van mensen die met mij samen wilden werken.’’

Of Jack van Gelder het nummer ook écht op gaat nemen is nog maar de vraag. ,,Ik ben nog steeds aan het wachten tot Frans Bauer langskomt om te vertellen dat ik in Bananasplit zit ofzo, dat het allemaal een grote grap is. Ik weet het echt niet, maar ik denk er sowieso over na. Ik vind het sowieso leuk om een paar uur met een band in een studio een nummer op te nemen, dus we gaan het zien.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: