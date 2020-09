Jackass-ster Stevie Lee (54) onverwacht overleden

‘Hij was geliefd bij velen en had veel vrienden die als familie waren, fans die hem aanbaden’, laat de familie weten via de GoFundMe-pagina. ‘Puppet heeft een glimlach op ieders gezicht gebracht met zijn hardcore houding en levensstijl. Hij is een legende in de kunst van het midgetwrestling. Hij heeft onze hulp nodig om hem nog een laatste keer te laten stralen. Doneer alsjeblieft wat je kunt, deel zijn herinneringen met iedereen en deel deze inzamelingsactie om Psycho Dwarf de best mogelijke rustplaats te geven.’



Volgens de familie overleed Lee op 9 september ’s ochtends in zijn eigen woning. Zijn geliefden hopen met hun GoFundMe-pagina zo’n 5.000 euro te verzamelen, zodat ze de begrafenis en plechtigheden kunnen regelen en betalen. Lee raakte begin jaren 2000 bekend met zijn worstelcarrière en veroverde ook heel wat harten met zijn realityreeks Half Pint Brawlers. Dat succes deed nieuwe deuren opengaan: Stevie Lee werd een graag geziene acteur, onder meer te zien in de Jackass-films, American Horror Story en Oz The Great and Powerful.